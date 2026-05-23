«Оклахома» победила «Сан-Антонио» в плей-офф НБА

«Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Сан-Антонио Спёрс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА. Встреча прошла в Сан-Антонио и завершилась со счетом 123:108 в пользу гостей.
Самыми результативными игроками матча стали лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма и защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. Оба баскетболиста набрали по 26 очков.
Гилджес-Александер также оформил дабл-дабл, добавив к своим очкам 12 результативных передач. У «Оклахомы» сразу пять игроков завершили встречу с двузначным количеством очков.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Тандер», которые являются действующими чемпионами НБА. Четвертый матч противостояния пройдет 24 мая в Сан-Антонио.
В прошлом сезоне «Оклахома» впервые с 1979 года выиграла чемпионат НБА. «Сан-Антонио» впервые за несколько лет дошел до поздних стадий плей-офф после прихода Вембаньямы.