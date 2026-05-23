Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симмонс заявил о желании Янниса перейти в «Бостон»

Обозреватель Билл Симмонс считает, что Яннис Адетокумбо хотел бы продолжить карьеру в «Бостон Селтикс».

Источник: Reuters

Обозреватель Билл Симмонс высказался о будущем лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо, вокруг которого продолжают появляться слухи о возможном обмене. Слова журналиста приводит ClutchPoints.

«Я думаю, Яннис хочет перейти в “Бостон”, но я не уверен, что “Бостон” хочет Янниса. Думаю, что именно в этом сейчас и заключается основная проблема», — заявил Симмонс.

По мнению обозревателя, греческий форвард предпочел бы остаться в Восточной конференции и с уважением относится к организации «Селтикс».

«Я также думаю, что “Майами” — еще одна команда, в которую он хотел бы перейти», — добавил Симмонс.

Ранее в американских СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможной перестройке «Милуоки» после неудачного выступления команды в плей-офф НБА.

Адетокумбо выступает за «Бакс» с 2013 года. Вместе с клубом он стал чемпионом НБА в 2021 году и дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата.