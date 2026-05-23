Симмонс заявил о желании Янниса перейти в «Бостон»

Обозреватель Билл Симмонс высказался о будущем лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо, вокруг которого продолжают появляться слухи о возможном обмене. Слова журналиста приводит ClutchPoints.
«Я думаю, Яннис хочет перейти в “Бостон”, но я не уверен, что “Бостон” хочет Янниса. Думаю, что именно в этом сейчас и заключается основная проблема», — заявил Симмонс.
По мнению обозревателя, греческий форвард предпочел бы остаться в Восточной конференции и с уважением относится к организации «Селтикс».
«Я также думаю, что “Майами” — еще одна команда, в которую он хотел бы перейти», — добавил Симмонс.
Ранее в американских СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможной перестройке «Милуоки» после неудачного выступления команды в плей-офф НБА.
Адетокумбо выступает за «Бакс» с 2013 года. Вместе с клубом он стал чемпионом НБА в 2021 году и дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата.