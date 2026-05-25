«Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в полуфинале плей-офф НБА

Команда «Сан-Антонио Сперс» одержала победу над «Оклахомой-Сити Тандер» в четвертом матче финальной серии Западной конференции плей-офф НБА (103:82).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Сперс». Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. За 31 минуту на паркете он набрал 38 очков, сделал восемь подборов и отдал пять результативных передач. Его партнер по команде Де’Арон Фокс оформил дабл-дабл с 12 очками и 10 подборами.

У действующего чемпиона НБА — «Оклахомы» больше всех очков набрал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он провел на площадке 31 минуту, набрав 19 очков при четырех подборах и семи передачах.

«Сан-Антонио» сравнял счет в серии до четырех побед — 2−2. Пятый матч между командами пройдет в ночь на 27 мая по московскому времени на домашней площадке «Оклахомы».