«Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в полуфинале плей-офф НБА

Встреча прошла на домашней арене «Сперс». Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. За 31 минуту на паркете он набрал 38 очков, сделал восемь подборов и отдал пять результативных передач. Его партнер по команде Де’Арон Фокс оформил дабл-дабл с 12 очками и 10 подборами.
У действующего чемпиона НБА — «Оклахомы» больше всех очков набрал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он провел на площадке 31 минуту, набрав 19 очков при четырех подборах и семи передачах.
«Сан-Антонио» сравнял счет в серии до четырех побед — 2−2. Пятый матч между командами пройдет в ночь на 27 мая по московскому времени на домашней площадке «Оклахомы».