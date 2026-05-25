«Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в полуфинале плей-офф НБА

Встреча прошла на домашней арене «Сперс». Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. За 31 минуту на паркете он набрал 38 очков, сделал восемь подборов и отдал пять результативных передач. Его партнер по команде Де’Арон Фокс оформил дабл-дабл с 12 очками и 10 подборами.