«Нью-Йорк» впервые за 27 лет вышел в финал НБА

Команда «Нью-Йорк Никс» обыграла «Кливленд Кавальерс» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА (130:93).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Кливленда». В составе «Нью-Йорка» самым результативным игроком матча стал центровой Карл-Энтони Таунс оформивший дабл-дабл с 19 очками и 14 подборами за 26 минут на площадке.

У «Кливленда» больше всех очков набрал разыгрывающий защитник Донован Митчелл (31). Также в его активе четыре подбора и одна результативная передача.

«Никс» всухую выиграли серию до четырех побед (4−0) и продлили свою победную серию до 11 матчей. «Нью-Йорк» сыграет в финале плей-офф НБА впервые с 1999 года. Тогда они уступили «Сан-Антонио» (1−4).

Соперником «Нью-Йорка» в этом году станет победитель пары «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Сперс». Счет в этом противостоянии — 2−2.