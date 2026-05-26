«Нью-Йорк» впервые за 27 лет вышел в финал НБА

«Никс» всухую выиграли серию до четырех побед (4−0) и продлили свою победную серию до 11 матчей. «Нью-Йорк» сыграет в финале плей-офф НБА впервые с 1999 года. Тогда они уступили «Сан-Антонио» (1−4).