Назван самый ценный игрок финала Восточной конференции НБА

В финале конференции «Никс» со счетом 4−0 в серии обыграли «Кливленд Кавальерс» и впервые с 1999 года вышли в финал НБА. Самым ценным игроком финала Восточной конференции стал лидер «Нью-Йорка», разыгрывающий защитник Джейлен Брансон. Ему вручили трофей имени Ларри Берда.
29-летний Брансон завершил серию с «Кливлендом», набирая в среднем 25,5 очка и отдавая 7,8 передачи при 49% с игры.
«Нью-Йорк» идет на серии из 11 побед подряд в плей-офф. Последней командой, которой удалось одержать 11 побед кряду в плей-офф, были «Голден Стэйт» (15) в 2017 году.
Соперником «Нью-Йорка» по финалу плей-офф НБА станет победитель пары «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Сперс». Счет в этом противостоянии — 2−2.