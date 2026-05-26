Назван самый ценный игрок финала Восточной конференции НБА

В финале конференции «Никс» со счетом 4−0 в серии обыграли «Кливленд Кавальерс» и впервые с 1999 года вышли в финал НБА. Самым ценным игроком финала Восточной конференции стал лидер «Нью-Йорка», разыгрывающий защитник Джейлен Брансон. Ему вручили трофей имени Ларри Берда.