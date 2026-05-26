Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый ценный игрок финала Восточной конференции НБА

Команда «Нью-Йорк Никс» стала победителем финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В финале конференции «Никс» со счетом 4−0 в серии обыграли «Кливленд Кавальерс» и впервые с 1999 года вышли в финал НБА. Самым ценным игроком финала Восточной конференции стал лидер «Нью-Йорка», разыгрывающий защитник Джейлен Брансон. Ему вручили трофей имени Ларри Берда.

29-летний Брансон завершил серию с «Кливлендом», набирая в среднем 25,5 очка и отдавая 7,8 передачи при 49% с игры.

«Нью-Йорк» идет на серии из 11 побед подряд в плей-офф. Последней командой, которой удалось одержать 11 побед кряду в плей-офф, были «Голден Стэйт» (15) в 2017 году.

Соперником «Нью-Йорка» по финалу плей-офф НБА станет победитель пары «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Сперс». Счет в этом противостоянии — 2−2.