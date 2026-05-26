Коллекционную карточку звезды НБА продали за рекордные $5,11 млн

Коллекционная карточка французского центрового Виктора Вембаньямы из его дебютного сезона в НБА была продана за рекордные $5,11 млн, сообщает The Athletic. Это стало самой дорогой продажей карточки НБА без автографа и четвёртой по стоимости продажей баскетбольной карточки в истории.
Речь идёт о карточке из серии. Её уникальность сразу в нескольких факторах: карточка существует в единственном экземпляре, она получила максимальную оценку PSA 10 от компании и относится к первому сезону Вембаньямы в НБА, что традиционно считается самым ценным периодом для коллекционеров.
Сделка прошла через. Покупатель пожелал остаться анонимным, но объяснил свою логику тем, что считает именно эту карточку главным коллекционным объектом, связанным с Вембаньямой, и ожидает, что её статус сохранится надолго.
Высокая цена связана ещё и с необычной ситуацией на рынке: у Вембаньямы фактически отсутствуют официально лицензированные карточки новичка с автографом. Причина в том, что у игрока действует эксклюзивное соглашение с, тогда как лицензией на выпуск карточек НБА в его дебютный сезон владела.
Напомним, что Вембаньяма был выбран под первым номером драфта НБА 2023 года командой. В дебютном сезоне он получил награду лучшему новичку лиги, а затем закрепился среди главных молодых звёзд мирового баскетбола. Также в составе сборной он выиграл серебро.