НБА назвала лучшего тренера года

37-летний тренер «Бостона» обошел в голосовании наставника «Детройт Пистонс» Джей Би Бикерстаффа и главного тренера «Сан-Антонио Сперс» Митча Джонсона.
Под руководством Мазуллы «Бостон» одержал 56 побед при 26 поражениях в регулярном чемпионате и занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Филадельфии» (3−4 в серии).
«Вклад моих помощников — для меня самое главное. Долгие ночи, перелеты, планы на матчи, видеокоординаторы, которые режут записи и монтируют подборки, ассистенты, которые формируют игровой план. Столько всего вложено в каждую победу.
Все начинается с игроков, но заканчивается всеми членами нашего штаба. Мне жаль, что их нет рядом со мной. Вечная благодарность этим парням, которые тратят свое время вдали от своих семей, чтобы давать нам шансы на победу каждый раз», — приводит слова Маззуллы Associated Press.
Джо Маззулла вошел в историю «Селтикс» как четвертый тренер клуба, удостоенный данной награды. Он стал первым представителем команды, получившим ее с 1980 года — со времен Билла Фитча. Кроме того, в возрасте 37 лет Маззулла занял второе место среди самых молодых победителей награды со времен Фила Джонсона, получившего ее в 1975 году.