«Сан-Антонио» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА

«Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче финальной серии Западной конференции плей-офф НБА (118:91).

Встреча прошла на домашней арене «Сперс». У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал французский центровой Виктор Вембаньяма. На его счету за 28 минут на паркете 28 очков, 10 подборов и две результативные передачи.

В составе «Оклахомы» самым результативным игроком стал действующий MVP (самый ценный игрок) регулярного чемпионата, разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. В его активе 15 очков, один подбор и четыре передачи за 28 минут на площадке. Его партнер по команде центровой Чет Холмгрен оформил дабл-дабл с 10 очками и 11 подборами.

Счет в серии до четырех побед стал ничейный — 3−3. Решающий матч серии пройдет в Оклахоме в ночь на 31 мая по московскому времени.

В финале победитель этого противостояния встретится с «Нью-Йорк Никс». «Никс» в своей серии обыграли «Кливленд Кавальерс» (4−0).