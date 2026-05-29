«Сан-Антонио» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА

Встреча прошла на домашней арене «Сперс». У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал французский центровой Виктор Вембаньяма. На его счету за 28 минут на паркете 28 очков, 10 подборов и две результативные передачи.



В составе «Оклахомы» самым результативным игроком стал действующий MVP (самый ценный игрок) регулярного чемпионата, разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. В его активе 15 очков, один подбор и четыре передачи за 28 минут на площадке. Его партнер по команде центровой Чет Холмгрен оформил дабл-дабл с 10 очками и 11 подборами.