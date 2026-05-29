«Сан-Антонио» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА

Встреча прошла на домашней арене «Сперс». У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал французский центровой Виктор Вембаньяма. На его счету за 28 минут на паркете 28 очков, 10 подборов и две результативные передачи.
В составе «Оклахомы» самым результативным игроком стал действующий MVP (самый ценный игрок) регулярного чемпионата, разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. В его активе 15 очков, один подбор и четыре передачи за 28 минут на площадке. Его партнер по команде центровой Чет Холмгрен оформил дабл-дабл с 10 очками и 11 подборами.
Счет в серии до четырех побед стал ничейный — 3−3. Решающий матч серии пройдет в Оклахоме в ночь на 31 мая по московскому времени.
В финале победитель этого противостояния встретится с «Нью-Йорк Никс». «Никс» в своей серии обыграли «Кливленд Кавальерс» (4−0).