Мозгов оценил дебютный сезон Демина в НБА

Чемпион НБА Тимофей Мозгов считает, что 20-летний защитник «Бруклина» Егор Демин провел достаточно стабильный сезон.

Источник: AP 2024

Чемпион НБА в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов оценил первый сезон Егора Демина в «Бруклин Нетс». По мнению бывшего центрового, 20-летний российский защитник постепенно раскрылся в ходе чемпионата, сообщает «Советский спорт».

«Для новичка и такого молодого парня он провел достаточно стабильный сезон. В начале не сильно раскрывался, но в конце проявил себя неплохо. Я знаю его папу, знаю, что он очень трудолюбивый. Думаю, у него все впереди», — сказал Мозгов.

Демин в сезоне-2025/26 провел 52 матча в регулярном чемпионате НБА. В среднем он набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора, 3,3 передачи и 0,8 перехвата за игру.

Для российского баскетболиста это был первый сезон в сильнейшей лиге мира. Демин выступает за «Бруклин», который продолжает перестройку состава и дает игровое время молодым игрокам.

Мозгов является одним из самых известных российских игроков в истории НБА. В 2016 году он стал чемпионом лиги вместе с «Кливленд Кавальерс».

