«Нью-Йорк» установит уникальное достижение в плей-офф НБА

«Нью-Йорк Никс» станет первой командой в истории НБА, которая в одном плей-офф встретится с тремя соперниками, проводившими перед этим семиматчевые серии. Об этом сообщил Даг Клоусон.
Такой сценарий стал возможен после того, как «Сан-Антонио» сравнял счет в серии против «Оклахомы» и перевел противостояние в седьмой матч.
Ранее по ходу нынешнего плей-офф «Никс» уже встречались с командами, которые выходили из тяжелых серий. Нью-йоркцы прошли «Филадельфию», которая до этого победила «Бостон» в семи матчах, а затем обыграли «Кливленд», ранее справившийся с «Детройтом» также в семиматчевом противостоянии.
Кроме того, преимущество «Нью-Йорка» по времени отдыха перед следующей серией составляет 12 дней. По данным источника, это самый большой показатель среди всех команд, когда-либо выходивших в финал конференции или финал НБА.
Сейчас «Никс» ожидают победителя серии между «Сан-Антонио» и «Оклахомой», который станет их соперником в следующем раунде плей-офф.