Вембаньяма стал MVP финала Западной конференции

Форвард-центровой «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма признан самым ценным игроком финала Западной конференции НБА сезона-2025/26, сообщается в официальном аккаунте лиги в X.
«Сан-Антонио» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в седьмом матче серии со счетом 111:103 и вышел в финал НБА впервые с 2014 года. В решающей встрече Вембаньяма набрал 22 очка и сделал семь подборов.
По итогам серии французский баскетболист получил приз имени Мэджика Джонсона. Вембаньяма был признан MVP финала Запада единогласно: за него проголосовали все девять представителей медиапанели.
В семи матчах против «Оклахомы» 22-летний игрок в среднем набирал 27,3 очка, делал 10,9 подбора, 3,1 передачи, 1,4 перехвата и 2,7 блок-шота за 37,7 минуты на паркете.
В финале НБА «Сан-Антонио» сыграет с «Нью-Йорк Никс». Первая встреча серии пройдет 3 июня на площадке «Сперс».