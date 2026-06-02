Россиянка установила рекорд результативности в матче женской НБА

Российская баскетболистка «Миннесоты» Анастасия Олаири Косу набрала 12 очков в матче против «Финикса», реализовав 4 из 6 бросков с игры и 4 из 4 штрафных. Также на счету 21-летней баскетболистки шесть подборов, один перехват и три блок-шота за 18 минут на паркете. Косу провела свой самый результативный матч в карьере в женской НБА.