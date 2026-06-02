Россиянка установила рекорд результативности в матче женской НБА

Команда женской НБА (WNBA) «Миннесота Линкс» обыграла «Финикс Меркури» в матче Кубка комиссионера (111:77).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча прошла в Финиксе. Самым результативным игроком матча стала разыгрывающая «Линкс» Кортни Уильямс. Она набрала 30 очков. Ее партнер по команде, второй номер драфта женской НБА 2026 года Оливия Майлз набрала 19 очков и сделала девять результативных передач.

Российская баскетболистка «Миннесоты» Анастасия Олаири Косу набрала 12 очков в матче против «Финикса», реализовав 4 из 6 бросков с игры и 4 из 4 штрафных. Также на счету 21-летней баскетболистки шесть подборов, один перехват и три блок-шота за 18 минут на паркете. Косу провела свой самый результативный матч в карьере в женской НБА.

Напомним, в 2025 году Анастасия Олаири Косу была выбрана «Миннесотой» под 15-м номером на драфте и стала первой россиянкой, попавшей в WNBA за последние семь лет.

Кубок комиссионера — внутрисезонный турнир женской НБА. Победившая команда получает 500 тысяч долларов. В прошлом году чемпионом турнира стала «Индиана Фивер».