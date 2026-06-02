ESPN назвал главных кандидатов на продление в НБА

Обозреватель ESPN Бобби Маркс назвал 20 игроков НБА, возможные продления контрактов которых могут повлиять на межсезонье, сообщает ESPN.
В числе наиболее заметных кандидатов издание выделяет лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Их решения могут повлиять не только на планы клубов, но и на общий рынок в лиге.
Маркс отмечает, что в последние годы команды все чаще пытаются заранее договариваться с игроками о новых соглашениях, не доводя ситуацию до выхода на рынок свободных агентов. Это позволяет клубам сохранять контроль над составом, но увеличивает финансовую нагрузку на платежную ведомость.
Отдельное внимание ESPN уделяет игрокам, которые могут претендовать на крупные продления после сильных сезонов или перед важным этапом карьеры. Для клубов такие решения становятся частью более широкой стратегии: сохранить звезд, избежать потери активов и не попасть под жесткие ограничения потолка зарплат.
Ранее ESPN отмечал, что прошлым летом Паоло Банкеро стал первым игроком со времен Луки Дончича и Трея Янга в 2021 году, получившим опцию игрока в новом максимальном контракте новичка. Это показало, что звезды и их представители все чаще добиваются дополнительной гибкости в переговорах.
Новое межсезонье в НБА начнется после финальной серии. В финале лиги «Сан-Антонио Сперс» сыграют с «Нью-Йорк Никс».