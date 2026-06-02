Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая жена Билла Гейтса станет совладельцем клуба НХЛ

Американский предприниматель и филантроп Мелинда Френч-Гейтс станет миноритарным владельцем клуба НХЛ «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Legion-Media

61-летняя Френч-Гейтс станет миноритарным владельцем компании One Roof Sports Management, управляющей клубом и его домашней ареной. В ближайшее время сделка должна быть одобрена НХЛ.

«Для меня, как для давней жительницы Сиэтла, очень важно иметь возможность инвестировать в наш город и его будущее. Я твердо верю в силу спорта и рада еще более тесной связи со спортивным сообществом города. Сиэтл во многом является двигателем инноваций, и руководство Саманты Холлоуэй клубом “Кракен” и ареной Climate Pledge отражает эту тенденцию», — сказала Френч-Гейтс.

Мелинда Френч-Гейтс — бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса. В 2021 году супруги развелись после 27 лет брака. В рамках раздела активов Мелинда получила значительную часть состояния, которая оценивается в 30 млрд долларов. Благодаря этому Френч-Гейтс входит в десятку самых состоятельных женщин и в топ-75 богатейших людей мира.

Мажоритарным владельцем «Сиэтла» является 45-летняя Саманта Холлоуэй, которая получила контроль над клубом после смерти своего отца Дэвида Бондермана в декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что One Roof Sports намерена создать баскетбольную команду в Сиэтле, которая будет выступать в НБА. Расширение лиги до 32 команд должно произойти в ближайшие несколько лет.

«Сиэтл Кракен» был основан в 2021 году и стал 32-й командой в НХЛ. За пять сезонов «Сиэтл» лишь раз вышел в плей-офф — в сезоне-2022/23, уступив в первом раунде «Далласу» (3−4). Минувший сезон команда завершила на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции.