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«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» в первом матче финала НБА

Команда «Нью-Йорк Никс» обыграла «Сан-Антонио Сперс» в первом матче финальной серии НБА (105:95).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Сан-Антонио». Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон. На его счету за 37 минут на паркете 30 очков, три подбора и две результативные передачи. Его партнер по команде доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс завершил встречу с дабл-даблом: 18 очков и 12 подборов.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал французский центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл. В его активе 26 очков, 12 подборов и две передачи за 38 минут на площадке.

«Никс» вышли вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч между командами состоится на той же площадке в ночь на 6 июня.