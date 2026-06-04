«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» в первом матче финала НБА

Встреча прошла на домашней арене «Сан-Антонио». Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон. На его счету за 37 минут на паркете 30 очков, три подбора и две результативные передачи. Его партнер по команде доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс завершил встречу с дабл-даблом: 18 очков и 12 подборов.