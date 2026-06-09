Тренер «Никс» раскритиковал судейство в матче финала НБА

Встреча между «Никс» и «Сан-Антонио» прошла в Нью-Йорке. Она завершилась победой «Сперс» со счетом 115:111. Игроки «Никс» исполнили 22 броска с штрафной линии, против 32 штрафных бросков у «Сан-Антонио».
«Никогда не думал, что окажусь в финале НБА и увижу, как одна команда получает 24 штрафных во второй половине, а другая — 8. Возможно, мы фолили. Но они тоже фолят», — приводит слова Брауна Underdog NBA.
Напомним, «Нью-Йорк» вышел в финал НБА впервые с 1999 года. Тогда они уступили «Сперс» в серии со счетом 1−4.
«Сан-Антонио» сократил отставании в финальной серии до четырех побед — 1−2. Следующая игра между командами пройдет в Нью-Йорке в ночь на 11 июня.