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Тренер «Никс» раскритиковал судейство в матче финала НБА

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун остался недоволен количеством штрафных бросков в третьем матче финальной серии НБА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча между «Никс» и «Сан-Антонио» прошла в Нью-Йорке. Она завершилась победой «Сперс» со счетом 115:111. Игроки «Никс» исполнили 22 броска с штрафной линии, против 32 штрафных бросков у «Сан-Антонио».

«Никогда не думал, что окажусь в финале НБА и увижу, как одна команда получает 24 штрафных во второй половине, а другая — 8. Возможно, мы фолили. Но они тоже фолят», — приводит слова Брауна Underdog NBA.

Напомним, «Нью-Йорк» вышел в финал НБА впервые с 1999 года. Тогда они уступили «Сперс» в серии со счетом 1−4.

«Сан-Антонио» сократил отставании в финальной серии до четырех побед — 1−2. Следующая игра между командами пройдет в Нью-Йорке в ночь на 11 июня.