Обама заявил, что у «Сан-Антонио» большое будущее

Бывший президент США Барак Обама поделился мнением о перспективах «Сан-Антонио Сперс». Его слова приводит All The Smoke.
По мнению Обамы, команда обладает талантливым молодым составом и только начинает свой путь.
«Мне очень нравится эта молодая команда из Сан-Антонио. У них все только начинается. Команда с большим будущим», — сказал Обама.
Он отдельно отметил Виктора Вембаньяму, подчеркнув его уникальные физические данные, но добавил, что французу еще предстоит стать сильнее физически и расширить свой арсенал в атаке.
«Сейчас ему нужно разобраться, какой у него основной прием, набрать вес и поработать над физической подготовкой», — отметил Обама.
Также бывший президент США выразил мнение, что «Сперс» выиграли бы от наличия классического разыгрывающего, а Дилан Харпер со временем способен вырасти в такого игрока.