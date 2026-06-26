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Обама заявил, что у «Сан-Антонио» большое будущее

Бывший президент США высоко оценил молодых игроков «Сперс» и выразил уверенность в перспективах команды.

Источник: Reuters

Бывший президент США Барак Обама поделился мнением о перспективах «Сан-Антонио Сперс». Его слова приводит All The Smoke.

По мнению Обамы, команда обладает талантливым молодым составом и только начинает свой путь.

«Мне очень нравится эта молодая команда из Сан-Антонио. У них все только начинается. Команда с большим будущим», — сказал Обама.

Он отдельно отметил Виктора Вембаньяму, подчеркнув его уникальные физические данные, но добавил, что французу еще предстоит стать сильнее физически и расширить свой арсенал в атаке.

«Сейчас ему нужно разобраться, какой у него основной прием, набрать вес и поработать над физической подготовкой», — отметил Обама.

Также бывший президент США выразил мнение, что «Сперс» выиграли бы от наличия классического разыгрывающего, а Дилан Харпер со временем способен вырасти в такого игрока.