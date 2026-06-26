Тимофей Мозгов: Ищенко будет трудно закрепиться в «Далласе»

«Я рад, что наших ребят там становится больше. Да, это не гарантированные матчи, но тем не менее у Всеволода есть огромный шанс себя проявить. Для начала нужно будет себя показать в Летней лиге, а затем, может, и закрепится. Это будет трудно сделать. Но у него есть шансы. Рад, что для наших ребят открываются двери в НБА. Для российского баскетбола это большой шаг», — приводит слова Мозгова «Спорт-Экспресс».