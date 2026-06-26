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Тимофей Мозгов: Ищенко будет трудно закрепиться в «Далласе»

Чемпион НБА Тимофей Мозгов прокомментировал выбор российского форварда Всеволода Ищенко на драфте НБА-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

21-летний россиянин Всеволод Ищенко был выбран «Чикаго» под общим 56-м номером, но в результате обмена через «Лейкерс» оказался в «Далласе».

«Я рад, что наших ребят там становится больше. Да, это не гарантированные матчи, но тем не менее у Всеволода есть огромный шанс себя проявить. Для начала нужно будет себя показать в Летней лиге, а затем, может, и закрепится. Это будет трудно сделать. Но у него есть шансы. Рад, что для наших ребят открываются двери в НБА. Для российского баскетбола это большой шаг», — приводит слова Мозгова «Спорт-Экспресс».

Ищенко стал 11-м российским игроком, выбранным на драфте НБА. Первым был Андрей Фетисов в 1994 году, последним — Егор Демин, который стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги (под восьмым номером в 2025 году). Только два россиянина становились чемпионами НБА. Тимофей Мозгов и Александр Каун выиграли турнир в 2016 году в составе «Кливленда».

В сезоне-2025/26 Всеволод Ищенко стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ в составе «Локомотива-Кубани». В среднем за игру в прошлом сезоне баскетболист набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2 передачи.

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