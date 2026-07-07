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Демин стал самым результативным игроком матча летней лиги НБА

«Бруклин» обыграл «Голден Стэйт Блю» в матче летней лиги НБА (100:79).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Бруклин» разгромил один из составов «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 100:79.

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин стал самым результативным игроком встречи. За 26 минут на паркете россиянин набрал 23 очка, сделал восемь подборов, отдал пять результативных передач при трех потерях и двух перехватах, реализовав семь из 12 бросков с игры, два из семи трехочковых, а также четыре из пяти штрафных.

«Бруклин» завершил выступление в летней лиги в Калифорнии и теперь отправится на основной турнир, который пройдет в Лас-Вегасе с 9 по 19 июля. В первом туре «Бруклин» встретится с «Нью-Йорк Никс».

В марте 20-летний Демин досрочно завершил сезон из-за обострения подошвенного фасциита. Эта травма мешала ему в межсезонье и на старте регулярного чемпионата НБА. Позднее спортсмен перенес операцию.

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

В своем дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, проводя на паркете 25,2 минуты и набирая 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях в среднем за игру.


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