22 очка Демина принесли «Бруклину» победу в летней лиге НБА

Встреча прошла в Лас-Вегасе. В составе победителей самым результативным игроком стал российский защитник Егор Демин. В его активе 22 очка, 4 подбора и 8 передач за чуть более 23 минут игрового времени. У «Сакраменто» больше всех очков набрал Дариус Акафф — младший (26).
Российский центровой «Сакраменто» Виктор Лахин провел на паркете почти 17 минут, набрал 4 очка, сделал 6 подборов и отдал одну передачу.
В марте 20-летний Демин досрочно завершил сезон из-за обострения подошвенного фасциита. Эта травма мешала ему в межсезонье и на старте регулярного чемпионата НБА. Позднее спортсмен перенес операцию.
Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.
В своем дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, проводя на паркете 25,2 минуты и набирая 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях в среднем за игру.
24-летний Лахин не был выбран на драфте НБА 2025 года и не получил от клубов лиги предложение о двустороннем контракте. После этого он присоединился к системе «Оклахома-Сити Тандер», а затем выступал за фарм-клуб «Оклахомы» в G-лиге. В среднем за игру Лахин набирал 10,3 очка, 7,1 подбора и 2,5 передачи за фарм-клуб. Весной 2026 года россиянин подписал контракт с пуэрто-риканским клубом «Кангрехерос де Сантурсе», который покинул в мае.