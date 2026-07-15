22 очка Демина принесли «Бруклину» победу в летней лиге НБА

24-летний Лахин не был выбран на драфте НБА 2025 года и не получил от клубов лиги предложение о двустороннем контракте. После этого он присоединился к системе «Оклахома-Сити Тандер», а затем выступал за фарм-клуб «Оклахомы» в G-лиге. В среднем за игру Лахин набирал 10,3 очка, 7,1 подбора и 2,5 передачи за фарм-клуб. Весной 2026 года россиянин подписал контракт с пуэрто-риканским клубом «Кангрехерос де Сантурсе», который покинул в мае.