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Демин: Думал, что наберу 40 очков, но вышло иначе

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин прокомментировал победу в матче летней лиги НБА с «Сакраменто».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Нетс» одержали победу со счетом 115:83. Егор Демин стал самым результативным игроком своей команды, набрав 22 очка за 23 минуты на паркете.

«Думаю, что получилась достаточно веселая игра, одна из лучших, из которых мы сыграли этой командой в летней лиге. Думал, что пойду на 40 очков, но получилось так, как получилось. Главное, что все получили удовольствие от игры и, надеюсь, что для вас и для фанатов тоже было приятно смотреть», — сказал Демин в своем телеграм-канале.

В марте 20-летний Демин досрочно завершил сезон из-за обострения подошвенного фасциита. Эта травма мешала ему в межсезонье и на старте регулярного чемпионата НБА. Позднее спортсмен перенес операцию.

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

В своем дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, проводя на паркете 25,2 минуты и набирая 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях в среднем за игру.

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