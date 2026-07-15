Демин: Думал, что наберу 40 очков, но вышло иначе

«Думаю, что получилась достаточно веселая игра, одна из лучших, из которых мы сыграли этой командой в летней лиге. Думал, что пойду на 40 очков, но получилось так, как получилось. Главное, что все получили удовольствие от игры и, надеюсь, что для вас и для фанатов тоже было приятно смотреть», — сказал Демин в своем телеграм-канале.