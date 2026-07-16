Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хирроу высказался после инцидента с Адебайо в Лас-Вегасе

Защитник «Милуоки» Тайлер Хирроу высказался о драке с бывшим партнером по «Майами» Бэмом Адебайо, который произошел во время встречи игроков в Лас-Вегасе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бэм Адебайо ударил бывшего партнера по команде Хирроу при встрече в Лас-Вегасе. По словам Хирроу, он не собирается зацикливаться на случившемся и полностью сосредоточен на новой команде.

— Проехали. Сосредоточен на «Милуоки Бакс». Постараюсь помочь им в постройке особенной команды. Они только что обменяли лучшего игрока в своей истории, хочется оказать всю возможную помощь. Готов вернуться домой, не собираюсь что-то кому-то доказывать. Постараюсь правильным образом представлять город и штат. Хотел этого со школы, — приводит слова Хирроу портал ESPN.

23 июля стало известно об обмене форварда Янниса Адетокумбо из «Милуоки» в «Майами». В 2021 году Адетокумбо помог «Милуоки» завоевать второй чемпионский титул в истории клуба. В финале были обыграны «Финикс Санз» (4−2), а Яннис был признан самым ценным игроком встречи.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.