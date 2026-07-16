Хирроу высказался после инцидента с Адебайо в Лас-Вегасе

Бэм Адебайо ударил бывшего партнера по команде Хирроу при встрече в Лас-Вегасе. По словам Хирроу, он не собирается зацикливаться на случившемся и полностью сосредоточен на новой команде.
— Проехали. Сосредоточен на «Милуоки Бакс». Постараюсь помочь им в постройке особенной команды. Они только что обменяли лучшего игрока в своей истории, хочется оказать всю возможную помощь. Готов вернуться домой, не собираюсь что-то кому-то доказывать. Постараюсь правильным образом представлять город и штат. Хотел этого со школы, — приводит слова Хирроу портал ESPN.
23 июля стало известно об обмене форварда Янниса Адетокумбо из «Милуоки» в «Майами». В 2021 году Адетокумбо помог «Милуоки» завоевать второй чемпионский титул в истории клуба. В финале были обыграны «Финикс Санз» (4−2), а Яннис был признан самым ценным игроком встречи.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.