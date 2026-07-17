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«Бруклин» проиграл в летней лиге НБА. У Демина 21 очко

«Бруклин» уступил «Хьюстону» в матче летней лиги НБА (83:100).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча прошла в Лас-Вегасе. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Хьюстона» Брюс Торнтон, набравший 23 очка. У «Бруклина» больше всех очков набрал российский защитник Егор Демин — 21. Он провел на паркете более 30 минут. Также он сделал три подбора и отдал три результативные передачи.

В марте 20-летний Демин досрочно завершил сезон из-за обострения подошвенного фасциита. Эта травма мешала ему в межсезонье и на старте регулярного чемпионата НБА. Позднее спортсмен перенес операцию.

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

В своем дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, проводя на паркете 25,2 минуты и набирая 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях в среднем за игру.

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