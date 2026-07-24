Инсайдер ESPN назвал пять клубов, претендующих на Леброна

«Джеймс и его агент Рич Пол сейчас не ждут, пока упадет еще одна костяшка домино. Они не ждут обмена Энтони Дэвиса. “Кливленд”, “Майами”, “Голден Стэйт”, “Филадельфия”, “Миннесота” — все они в списке. Вот эти клубы. Выбор будет основываться на том, где Леброн будет счастлив, где есть шанс бороться за чемпионство и где можно вписаться в культуру команды», — заявил Чарания в шоу Пэта Макафи.
Ранее в центре внимания оказался «Майами Хит». Болельщики заметили, что клуб заранее создал на YouTube заглушку для возможной пресс-конференции с участием Джеймса, назначенной на 27 июля. Позже в «Хит» объяснили, что публикация появилась по ошибке сотрудников отдела социальных сетей.
В начале июля стало известно об уходе Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс». Он выступал за команду с 2018 года. В 2020 году Джеймс привел «Лейкерс» к очередному чемпионству. 41-летний баскетболист пока не определился, где продолжит карьеру.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.