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Инсайдер ESPN назвал пять клубов, претендующих на Леброна

Авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал о текущей ситуации вокруг выбора новой команды для четырехкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Джеймс и его агент Рич Пол сейчас не ждут, пока упадет еще одна костяшка домино. Они не ждут обмена Энтони Дэвиса. “Кливленд”, “Майами”, “Голден Стэйт”, “Филадельфия”, “Миннесота” — все они в списке. Вот эти клубы. Выбор будет основываться на том, где Леброн будет счастлив, где есть шанс бороться за чемпионство и где можно вписаться в культуру команды», — заявил Чарания в шоу Пэта Макафи.

Ранее в центре внимания оказался «Майами Хит». Болельщики заметили, что клуб заранее создал на YouTube заглушку для возможной пресс-конференции с участием Джеймса, назначенной на 27 июля. Позже в «Хит» объяснили, что публикация появилась по ошибке сотрудников отдела социальных сетей.

В начале июля стало известно об уходе Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс». Он выступал за команду с 2018 года. В 2020 году Джеймс привел «Лейкерс» к очередному чемпионству. 41-летний баскетболист пока не определился, где продолжит карьеру.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.

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