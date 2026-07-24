«У меня были мурашки». Яннис Адетокунбо — о первом дне в «Хит»

Адетокунбо поделился впечатлениями от первой тренировки в составе новой команды.
«Это было странное, но в то же время волнующее чувство. Перемены — это хорошо. Я приветствую их… Тренироваться и видеть, как там сидят тренер Споэльстра вместе с Пэтом Райли и наблюдают за моей тренировкой, — это вызывает у меня мурашки. Это новая глава в моей карьере, и я должен извлечь из нее максимум пользы», — приводит слова Адетокунбо Heat Central в соцсетях.
Этим летом 31-летний чемпион НБА сменил «Милуоки Бакс», за который выступал 13 сезонов, на «Майами Хит».
В 2021 году Адетокунбо помог «Милуоки» завоевать чемпионский титул НБА, а после победы над «Финикс Санз» (4−2) в финальной серии был признан самым ценным игроком финала.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.