«У меня были мурашки». Яннис Адетокунбо — о первом дне в «Хит»

«Это было странное, но в то же время волнующее чувство. Перемены — это хорошо. Я приветствую их… Тренироваться и видеть, как там сидят тренер Споэльстра вместе с Пэтом Райли и наблюдают за моей тренировкой, — это вызывает у меня мурашки. Это новая глава в моей карьере, и я должен извлечь из нее максимум пользы», — приводит слова Адетокунбо Heat Central в соцсетях.