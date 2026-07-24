Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У меня были мурашки». Яннис Адетокунбо — о первом дне в «Хит»

Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо признался, что испытал сильные эмоции, когда за его работой наблюдали президент клуба Пэт Райли и главный тренер Эрик Споэльстра.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Адетокунбо поделился впечатлениями от первой тренировки в составе новой команды.

«Это было странное, но в то же время волнующее чувство. Перемены — это хорошо. Я приветствую их… Тренироваться и видеть, как там сидят тренер Споэльстра вместе с Пэтом Райли и наблюдают за моей тренировкой, — это вызывает у меня мурашки. Это новая глава в моей карьере, и я должен извлечь из нее максимум пользы», — приводит слова Адетокунбо Heat Central в соцсетях.

Этим летом 31-летний чемпион НБА сменил «Милуоки Бакс», за который выступал 13 сезонов, на «Майами Хит».

В 2021 году Адетокунбо помог «Милуоки» завоевать чемпионский титул НБА, а после победы над «Финикс Санз» (4−2) в финальной серии был признан самым ценным игроком финала.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.