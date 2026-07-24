Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яннис раскрыл настоящую причину перехода из «Милуоки» в «Майами»

Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо рассказал, почему решил покинуть «Милуоки Бакс», за который выступал на протяжении 13 сезонов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Этим летом 31-летний чемпион НБА перешел из «Милуоки» в «Майами».

«Я действительно верил, что останусь в “Милуоки” на всю свою карьеру. Но потом понял, что нахожусь в зоне комфорта. Мне хотелось чего-то другого. И я рад быть здесь, в “Майами”. Не буду врать, я не в зоне комфорта в “Майами”. Я сделаю все возможное в составе этой команды», — приводит слова Адетокунбо Heat Central в соцсетях.

В прошлом регулярном чемпионате НБА греческий форвард провел 36 матчей, в среднем набирая 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи за игру. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32−50 и впервые за десять лет не сумел пробиться в плей-офф.

В 2021 году Адетокунбо помог «Милуоки» завоевать чемпионский титул НБА, а после победы над «Финикс Санз» (4−2) в финальной серии был признан самым ценным игроком финала.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.