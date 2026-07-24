Яннис раскрыл настоящую причину перехода из «Милуоки» в «Майами»

Этим летом 31-летний чемпион НБА перешел из «Милуоки» в «Майами».
«Я действительно верил, что останусь в “Милуоки” на всю свою карьеру. Но потом понял, что нахожусь в зоне комфорта. Мне хотелось чего-то другого. И я рад быть здесь, в “Майами”. Не буду врать, я не в зоне комфорта в “Майами”. Я сделаю все возможное в составе этой команды», — приводит слова Адетокунбо Heat Central в соцсетях.
В прошлом регулярном чемпионате НБА греческий форвард провел 36 матчей, в среднем набирая 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи за игру. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32−50 и впервые за десять лет не сумел пробиться в плей-офф.
В 2021 году Адетокунбо помог «Милуоки» завоевать чемпионский титул НБА, а после победы над «Финикс Санз» (4−2) в финальной серии был признан самым ценным игроком финала.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.