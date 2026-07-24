Яннис раскрыл настоящую причину перехода из «Милуоки» в «Майами»

«Я действительно верил, что останусь в “Милуоки” на всю свою карьеру. Но потом понял, что нахожусь в зоне комфорта. Мне хотелось чего-то другого. И я рад быть здесь, в “Майами”. Не буду врать, я не в зоне комфорта в “Майами”. Я сделаю все возможное в составе этой команды», — приводит слова Адетокунбо Heat Central в соцсетях.