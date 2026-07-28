Ресторан в Филадельфии пообещал Леброну бесплатную еду навсегда

Некоторые заведения уже начали приветствовать звездного новичка специальными предложениями. Одним из первых стал ресторан Sweet Lucy’s BBQ, который пригласил Джеймса и его семью бесплатно посещать заведение.
— Эй, Леброн! Приходи в Sweet Lucy’s и получай бесплатные ребрышки всю жизнь! Добро пожаловать в Филадельфию! Вперед, «Сиксерс»!" — говорится в публикации ресторана.
Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 он заработает $3 876 529, а в сезоне-2027/28 — $4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока.
Предстоящий сезон станет для Леброна 24-м в карьере. В прошлом сезоне он провел 70 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набирая 21,3 очка, 6,2 подбора, 7,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.