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Ресторан в Филадельфии пообещал Леброну бесплатную еду навсегда

После перехода Леброна Джеймса в «Филадельфию» местный ресторан предложил ему и его семье бесплатные ребрышки на всю жизнь.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Некоторые заведения уже начали приветствовать звездного новичка специальными предложениями. Одним из первых стал ресторан Sweet Lucy’s BBQ, который пригласил Джеймса и его семью бесплатно посещать заведение.

— Эй, Леброн! Приходи в Sweet Lucy’s и получай бесплатные ребрышки всю жизнь! Добро пожаловать в Филадельфию! Вперед, «Сиксерс»!" — говорится в публикации ресторана.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 он заработает $3 876 529, а в сезоне-2027/28 — $4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока.

Предстоящий сезон станет для Леброна 24-м в карьере. В прошлом сезоне он провел 70 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набирая 21,3 очка, 6,2 подбора, 7,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.

Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.


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