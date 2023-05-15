На 61-м году жизни скончался тренер баскетбольного ЦСКА

«Сербский специалист воспитал целую плеяду звездных баскетболистов, включая прославленного снайпера и чемпиона НБА в составе “Далласа” Предрага Стояковича, тренировал команды в Греции, Египте, Румынии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Тунисе, Бахрейне, был наставником главного тренера сборной России Зорана Лукича.



Предраг запомнится настоящим профессионалом, умеющим реализовывать потенциал любых, даже самых сложных игроков, смелым и жизнерадостным человеком. У Предрага остались старший сын, вдова и младший сын, которому еще не исполнилось семи лет. Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким, многочисленным ученикам и друзьям тренера», — говорится в сообщении клуба.