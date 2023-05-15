На 61-м году жизни скончался тренер баскетбольного ЦСКА
Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА-2 Предраг Бадняревич скоропостижно скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».
Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА-2 Предраг Бадняревич скоропостижно скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».
Сербского специалиста не стало вечером 13 мая. Причины смерти пока не разглашаются.
«Сербский специалист воспитал целую плеяду звездных баскетболистов, включая прославленного снайпера и чемпиона НБА в составе “Далласа” Предрага Стояковича, тренировал команды в Греции, Египте, Румынии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Тунисе, Бахрейне, был наставником главного тренера сборной России Зорана Лукича.
Предраг запомнится настоящим профессионалом, умеющим реализовывать потенциал любых, даже самых сложных игроков, смелым и жизнерадостным человеком. У Предрага остались старший сын, вдова и младший сын, которому еще не исполнилось семи лет. Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким, многочисленным ученикам и друзьям тренера», — говорится в сообщении клуба.
Предраг Бадняревич возглавил дубль ЦСКА в 2020 году. Под его руководством команда достигла лучшего результата в своей истории, заняв шестое место в регулярном чемпионате Суперлиги.