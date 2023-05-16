Алексей Швед сделал заявление о продолжении карьеры после избиения хулиганами

34-летний баскетболист был избит вечером, 1 мая, у ресторана «Джун» в центре Москвы. На выходе из заведения у Шведа, который находился в компании своей жены, возник конфликт с группой из нескольких мужчин.

Швед получил переломы основания черепа и височной кости, а также открытую черепно-мозговую травму. Он провел одну неделю в больнице и был выписан 9 мая.

«Чувствую себя нормально. Рад быть на матче. Как игрок вернусь на паркет уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — сказал Швед.