Алексей Швед сделал заявление о продолжении карьеры после избиения хулиганами
Звездный баскетболист ЦСКА Алексей Швед высказался по поводу продолжения карьеры. Об этом сообщает ТАСС.
Звездный баскетболист ЦСКА Алексей Швед высказался по поводу продолжения карьеры. Об этом сообщает ТАСС.
34-летний баскетболист был избит вечером, 1 мая, у ресторана «Джун» в центре Москвы. На выходе из заведения у Шведа, который находился в компании своей жены, возник конфликт с группой из нескольких мужчин.
Швед получил переломы основания черепа и височной кости, а также открытую черепно-мозговую травму. Он провел одну неделю в больнице и был выписан 9 мая.
«Чувствую себя нормально. Рад быть на матче. Как игрок вернусь на паркет уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — сказал Швед.
Без Шведа ЦСКА завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ, одержав победу в пятиматчевой серии над предыдущим чемпионом санкт-петербургским «Зенитом» (4−1).