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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Алексей Швед сделал заявление о продолжении карьеры после избиения хулиганами

Звездный баскетболист ЦСКА Алексей Швед высказался по поводу продолжения карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

34-летний баскетболист был избит вечером, 1 мая, у ресторана «Джун» в центре Москвы. На выходе из заведения у Шведа, который находился в компании своей жены, возник конфликт с группой из нескольких мужчин.

Швед получил переломы основания черепа и височной кости, а также открытую черепно-мозговую травму. Он провел одну неделю в больнице и был выписан 9 мая.

«Чувствую себя нормально. Рад быть на матче. Как игрок вернусь на паркет уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — сказал Швед.

Без Шведа ЦСКА завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ, одержав победу в пятиматчевой серии над предыдущим чемпионом санкт-петербургским «Зенитом» (4−1).

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