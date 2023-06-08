Со следующего сезона в Единой лиге ВТБ будут играть мячами российского бренда
Баскетбольная Единая лига ВТБ с сезона-2023/24 будет использовать российский мяч Jogel Ecoball 2.0. Сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Единой лиги ВТБ.
Баскетбольная Единая лига ВТБ с сезона-2023/24 будет использовать российский мяч Jogel Ecoball 2.0. Сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Единой лиги ВТБ.
Мяч презентовали на площадке II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС в Сочи. С мячом ознакомился премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал им о производстве и преимуществах отечественного мяча. Он изготовлен из переработанного пластика. Восемь бутылок объемом 0,5 литра уходит на каждый мяч. Также Jogel Ecoball 2.0 стал первым российским мячом, который получил сертификат Международной федерации баскетбола (FIBA) первого уровня.
Инициатива по созданию мяча, отвечающего требованиям экологической повестки, исходила от почетного президента Единой лиги ВТБ, специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.
Ранее на матчах Единой лиги ВТБ использовался мяч фирмы Wilson. Компания в 2022 году прекратила сотрудничество и ушла с российского рынка.