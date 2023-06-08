Со следующего сезона в Единой лиге ВТБ будут играть мячами российского бренда

Мяч презентовали на площадке II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС в Сочи. С мячом ознакомился премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал им о производстве и преимуществах отечественного мяча. Он изготовлен из переработанного пластика. Восемь бутылок объемом 0,5 литра уходит на каждый мяч. Также Jogel Ecoball 2.0 стал первым российским мячом, который получил сертификат Международной федерации баскетбола (FIBA) первого уровня.