Баскетболист Сергей Моня официально завершил карьеру
Ныне играющий за петербургский «Зенит» баскетболист объявил о завершении спортивной карьеры.
Ныне играющий за петербургский «Зенит» баскетболист объявил о завершении спортивной карьеры.
Чемпион Европы и призер Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Сергей Моня официально завершил карьеру в возрасте 40 лет.
В прошлом сезоне Сергей Моня помог «Зениту» взять титул чемпиона Единой лиги ВТБ, а спустя полгода снова пришел на помощь клубу, когда сине-бело-голубых преследовала череда травм.
«Пока даже особо не думал об этом. Отдохну чуть-чуть, побуду с семьей, проведу время с ними. Ну и болячки старые надо залечить, поэтому особо не думал еще о том, чем буду заниматься.
Вообще, конечно, хочется, чтобы будущая работа была связана с баскетболом. Нужно ведь заниматься тем, что понимаешь. Я в баскетболе что-то понимаю, хотелось бы остаться в баскетболе», — цитирует баскетблиста пресс-служба «Зенита».
За «Зенит» в этом сезоне Моня отыграл в 11 матчах, проводя на паркете в среднем почти по 13 минут.
Свой последний официальный матч Сергей Моня провел 10 января против «Локомотива-Кубань».
Помимо «Зенита» в чемпионатах России баскетболист играл за «Автодор», ЦСКА, «Динамо» (Москва) и «Химки». Сезон 2005/06 Сергей Моня провел в НБА, где выступал за клубы «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Сакраменто Кингс».