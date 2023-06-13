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14:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист Сергей Моня официально завершил карьеру

Ныне играющий за петербургский «Зенит» баскетболист объявил о завершении спортивной карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпион Европы и призер Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Сергей Моня официально завершил карьеру в возрасте 40 лет.

В прошлом сезоне Сергей Моня помог «Зениту» взять титул чемпиона Единой лиги ВТБ, а спустя полгода снова пришел на помощь клубу, когда сине-бело-голубых преследовала череда травм.

«Пока даже особо не думал об этом. Отдохну чуть-чуть, побуду с семьей, проведу время с ними. Ну и болячки старые надо залечить, поэтому особо не думал еще о том, чем буду заниматься.

Вообще, конечно, хочется, чтобы будущая работа была связана с баскетболом. Нужно ведь заниматься тем, что понимаешь. Я в баскетболе что-то понимаю, хотелось бы остаться в баскетболе», — цитирует баскетблиста пресс-служба «Зенита».

За «Зенит» в этом сезоне Моня отыграл в 11 матчах, проводя на паркете в среднем почти по 13 минут.

Свой последний официальный матч Сергей Моня провел 10 января против «Локомотива-Кубань».

Помимо «Зенита» в чемпионатах России баскетболист играл за «Автодор», ЦСКА, «Динамо» (Москва) и «Химки». Сезон 2005/06 Сергей Моня провел в НБА, где выступал за клубы «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Сакраменто Кингс».

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