Баскетболист Сергей Моня официально завершил карьеру

«Пока даже особо не думал об этом. Отдохну чуть-чуть, побуду с семьей, проведу время с ними. Ну и болячки старые надо залечить, поэтому особо не думал еще о том, чем буду заниматься.



Вообще, конечно, хочется, чтобы будущая работа была связана с баскетболом. Нужно ведь заниматься тем, что понимаешь. Я в баскетболе что-то понимаю, хотелось бы остаться в баскетболе», — цитирует баскетблиста пресс-служба «Зенита».