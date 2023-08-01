Бывший баскетболист сборной России был избит в Подмосковье

По информации источника, хулиганы напали на 36-летнего экс-баскетболиста возле автомойки в микрорайоне «Золотые купола» в подмосковной деревне Голиково. Нападавшие наносили Шабалкину удары руками и ногами, из-за чего у него произошла кратковременная потеря сознания. Врачи госпитализировали спортсмена на носилках. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

По информации телеграм-канала Baza, после драки на Шабалкина написали заявление в полицию.

Это не первый случай нападения на баскетболиста в этом году. В мае на выходе одного из московских ресторанов избили защитника ЦСКА и сборной России Алексея Шведа.

В 2007 году Шабалкин стал чемпионом Европы по баскетболу в составе сборной России. На клубном уровне он выступал за ЦСКА, «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В 2013 году Шабалкин в возрасте 27 лет закончил профессиональную карьеру и занялся строительным бизнесом.