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13:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший баскетболист сборной России был избит в Подмосковье

Бывший баскетболист сборной России Никита Шабалкин был жестоко избит в Подмосковье и экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, хулиганы напали на 36-летнего экс-баскетболиста возле автомойки в микрорайоне «Золотые купола» в подмосковной деревне Голиково. Нападавшие наносили Шабалкину удары руками и ногами, из-за чего у него произошла кратковременная потеря сознания. Врачи госпитализировали спортсмена на носилках. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

По информации телеграм-канала Baza, после драки на Шабалкина написали заявление в полицию.

Это не первый случай нападения на баскетболиста в этом году. В мае на выходе одного из московских ресторанов избили защитника ЦСКА и сборной России Алексея Шведа.

В 2007 году Шабалкин стал чемпионом Европы по баскетболу в составе сборной России. На клубном уровне он выступал за ЦСКА, «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В 2013 году Шабалкин в возрасте 27 лет закончил профессиональную карьеру и занялся строительным бизнесом.

В 2021 году Шабалкин был сбит такси в Москве. Экс-баскетболист перешел дорогу в неположенном месте, из-за чего повздорил с таксистом и пнул его машину. В ответ водитель такси провез бывшего спортсмена на капоте и скрылся. Шабалкину потребовалась медицинская помощь.

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