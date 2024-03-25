«Уралмаш» и «Автодор» вышли на матч в похожей форме
Команды из Екатеринбурга и Саратова играют матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Команды из Екатеринбурга и Саратова играют матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В Екатеринбурге на матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Уралмаш» и «Автодор» вышли в похожей друг на друга черной форме.
В настоящий момент «Уралмаш» занимает первое место в группе B в турнирной таблице Единой лиги. Саратовский «Автодор» идет на третьей позиции в группе B.
В предыдущих матчах этих команд в сезоне-2023/24 одна победа у «Автодора» и одна — у «Уралмаша».