«Уралмаш» и «Автодор» вышли на матч в похожей форме

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В Екатеринбурге на матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Уралмаш» и «Автодор» вышли в похожей друг на друга черной форме.

В настоящий момент «Уралмаш» занимает первое место в группе B в турнирной таблице Единой лиги. Саратовский «Автодор» идет на третьей позиции в группе B.