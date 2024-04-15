ЦСКА уволил главного тренера перед стартом плей-офф
Баскетбольный клуб ЦСКА объявил об отставке главного тренера команда Эмила Райковича.
Баскетбольный клуб ЦСКА объявил об отставке главного тренера команда Эмила Райковича.
Армейский клуб завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на третьем месте, уступив в решающем матче казанскому УНИКСу (78:88). За последние два месяца ЦСКА потерпел семь поражений в десяти матчах. Первый этап регулярного чемпионата армейцы выиграли с результатом 22−4.
«В начале сезона ожидания от игры нашей команды были не слишком высоки. В том числе, усилиями Райковича, мы превзошли эти ожидания в первой части чемпионата. Но сейчас, несмотря на то, что мы до последнего тура боролись за лидерство в очень конкурентном регулярном чемпионате Лиги ВТБ, результаты второго раунда и, главное, качество игры не устраивают ни клуб, ни болельщиков. Жизнь показала, что команде необходимы срочные и серьезные перемены», — сказал президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.
Райкович возглавил ЦСКА перед началом сезона-2022/23. В дебютном сезоне македонец стал лучшим тренером Единой Лиги ВТБ, добыв с армейцами рекордные 30 побед в регулярном чемпионате, 24 из которых были одержаны подряд. В плей-офф турнира ЦСКА впервые в своей истории не сумел выйти в финал, уступив в полуфинале в семи матчах «Локомотиву-Кубани». В итоге армейцы довольствовались бронзовыми наградами.
«За эти два года у нас было много побед и большое количество приятных моментов, которые останутся в моей памяти. Сейчас хочу поблагодарить свой штаб, игроков и, что не менее важно, болельщиков ЦСКА, которые всегда поддерживали нас в каждом матче. Искренне надеюсь, что смена тренера подстегнет команду, которая с возвращением Каспера Уэйра достигнет поставленной цели и выиграет титул», — сказал Райкович.
Новым главным тренером армейцев стал бывший тренер «Галатасарая» Андреас Пистиолис. Контракт с 45-летним греческим специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее он работал в московском клубе в качестве ассистента Димитриса Итудиса, который возглавлял армейцев с 2014 по 2022 год.
В четвертьфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ ЦСКА сыграет против красноярского «Енисея». Первый матч серии пройдет в Москве 22 апреля.