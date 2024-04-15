ЦСКА уволил главного тренера перед стартом плей-офф

Армейский клуб завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на третьем месте, уступив в решающем матче казанскому УНИКСу (78:88). За последние два месяца ЦСКА потерпел семь поражений в десяти матчах. Первый этап регулярного чемпионата армейцы выиграли с результатом 22−4.

«В начале сезона ожидания от игры нашей команды были не слишком высоки. В том числе, усилиями Райковича, мы превзошли эти ожидания в первой части чемпионата. Но сейчас, несмотря на то, что мы до последнего тура боролись за лидерство в очень конкурентном регулярном чемпионате Лиги ВТБ, результаты второго раунда и, главное, качество игры не устраивают ни клуб, ни болельщиков. Жизнь показала, что команде необходимы срочные и серьезные перемены», — сказал президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.

Райкович возглавил ЦСКА перед началом сезона-2022/23. В дебютном сезоне македонец стал лучшим тренером Единой Лиги ВТБ, добыв с армейцами рекордные 30 побед в регулярном чемпионате, 24 из которых были одержаны подряд. В плей-офф турнира ЦСКА впервые в своей истории не сумел выйти в финал, уступив в полуфинале в семи матчах «Локомотиву-Кубани». В итоге армейцы довольствовались бронзовыми наградами.

«За эти два года у нас было много побед и большое количество приятных моментов, которые останутся в моей памяти. Сейчас хочу поблагодарить свой штаб, игроков и, что не менее важно, болельщиков ЦСКА, которые всегда поддерживали нас в каждом матче. Искренне надеюсь, что смена тренера подстегнет команду, которая с возвращением Каспера Уэйра достигнет поставленной цели и выиграет титул», — сказал Райкович.

Новым главным тренером армейцев стал бывший тренер «Галатасарая» Андреас Пистиолис. Контракт с 45-летним греческим специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее он работал в московском клубе в качестве ассистента Димитриса Итудиса, который возглавлял армейцев с 2014 по 2022 год.