Грайнер — о тюрьме в РФ: Я чувствовала себя меньше чем человеком

Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме несколько месяцев в 2022 году. Недавно о своем опыте заключения баскетболистка выпустила книгу под названием «Возвращение домой».

«Я просто не думала, что смогу пройти через то, через что мне нужно было пройти. В камере на матрасе было огромное пятно крови. У меня не было ни мыла, ни туалетной бумаги. В тот момент я почувствовала себя меньше чем человеком. Тогда я думала так: “Ну вот, сейчас будет настоящее испытание. Ты должна делать то, что должна, чтобы выжить”, — приводит слова Грайнер Inside the Games.

В России Грайнер с 2015 года выступала за УГМК из Екатеринбурга. В феврале 2022 года спортсменка прилетела из Нью-Йорка в Москву и была задержана во время прохождения таможни. В вещах американки обнаружили «вейпы» с неизвестной жидкостью. Экспертиза показала, что это гашишное масло, которое на территории России является наркотическим средством. В августе суд вынес приговор, Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей за контрабанду гашишного масла. На свободу она вышла в рамках обмена заключенными между Россией и США в декабре 2022 года.

После возвращения в США 33-летняя Бриттни Грайнер выступает в WNBA за команду «Финикс Меркури».