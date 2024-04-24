Кущенко: Мы рассматриваем, будет ли «Минск» играть в Единой лиге
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко указал на проблемы внутри баскетбольной команды из столицы Беларуси.
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко указал на проблемы внутри баскетбольной команды из столицы Беларуси.
Сергей Кущенко высказался о будущем команды «Минск» после неудачного выступления в сезоне.
«Сейчас мы очень серьезно рассматриваем перспективы “Минска”: будут они играть в следующем сезоне или нет. При том, что мы очень любим Минск, все команды обожают приезжать в столицу Беларуси. Но команде не хватает качественного менеджмента», — сказал президент Единой лиги ВТБ в интервью корреспонденту «Российской газеты».
Из 14 участников Единой лиги ВТБ сезона-2023/24 только «Минск» и «Астана» не являются российскими клубами.
По итогам второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Минск» занял последнее, восьмое место, уступив в итоговом матче с МБА. Игра завершилась со счётом 81:70. В сезоне-2023/24 «Минск» смог одержать победу лишь в одном из 40 матчей. Единственная победа была одержана в игре с новичком Единой лиги ВТБ — московской «Руной».
Победу в регулярном чемпионате в группе А одержал казанский «Уникс», играющий в первом раунде плей-офф с «Самарой». На втором месте завершил чемпионат петербургский «Зенит», на третьем —ЦСКА. Эти команды в первом раунде встретятся с «Уралмашем» и «Енисеем», соответственно. Еще одну пару плей-офф составили «Локомотив-Кубань» и «Парма».