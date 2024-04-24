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18:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Кущенко: Мы рассматриваем, будет ли «Минск» играть в Единой лиге

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко указал на проблемы внутри баскетбольной команды из столицы Беларуси.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Кущенко высказался о будущем команды «Минск» после неудачного выступления в сезоне.

«Сейчас мы очень серьезно рассматриваем перспективы “Минска”: будут они играть в следующем сезоне или нет. При том, что мы очень любим Минск, все команды обожают приезжать в столицу Беларуси. Но команде не хватает качественного менеджмента», — сказал президент Единой лиги ВТБ в интервью корреспонденту «Российской газеты».

Из 14 участников Единой лиги ВТБ сезона-2023/24 только «Минск» и «Астана» не являются российскими клубами.

По итогам второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Минск» занял последнее, восьмое место, уступив в итоговом матче с МБА. Игра завершилась со счётом 81:70. В сезоне-2023/24 «Минск» смог одержать победу лишь в одном из 40 матчей. Единственная победа была одержана в игре с новичком Единой лиги ВТБ — московской «Руной».

Победу в регулярном чемпионате в группе А одержал казанский «Уникс», играющий в первом раунде плей-офф с «Самарой». На втором месте завершил чемпионат петербургский «Зенит», на третьем —ЦСКА. Эти команды в первом раунде встретятся с «Уралмашем» и «Енисеем», соответственно. Еще одну пару плей-офф составили «Локомотив-Кубань» и «Парма».

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