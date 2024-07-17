«Црвена Звезда» и «Бешикташ» стали участниками Суперкубка-2024

В 2024 году в Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие «Црвена Звезда» и «Бешикташ». Сербский и турецкий клубы присоединятся к лучшим российским командам — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

Суперкубок-2024 пройдет с 11 по 14 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

Суперкубок проводится с 2021 года, когда было утверждено создание ежегодного турнира с участием четырех лучших команд предыдущего регулярного сезона. Победителю вручается Кубок Александра Гомельского — в знак памяти о легендарном тренере.

Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит», который также побеждал и в 2022 году. Первым обладателем Суперкубка стали баскетболисты ЦСКА.