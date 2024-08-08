Зоран Лукич утвержден на посту главного тренера сборной России по баскетболу. 52-летний сербский специалист подписал новый контракт с РФБ. Соглашение будет действовать до 2028 года.

Зоран Лукич до мая 2024 года также возглавлял БК «Нижний Новгород». Серб работал в нижегородском клубе с 2011 по 2014 год, а затем вернулся в клуб в 2017 году.

Лукич возглавил сборную России в октябре 2021 года, сменив на посту главного тренера Сергея Базаревича. Контракт серба с РФБ действовал до сентября 2024 года.