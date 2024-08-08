Зоран Лукич утвержден на посту главного тренера сборной России
Такое решение принято на заседании Исполкома Российской Федерации баскетбола..
Такое решение принято на заседании Исполкома Российской Федерации баскетбола..
Зоран Лукич утвержден на посту главного тренера сборной России по баскетболу. 52-летний сербский специалист подписал новый контракт с РФБ. Соглашение будет действовать до 2028 года.
Зоран Лукич до мая 2024 года также возглавлял БК «Нижний Новгород». Серб работал в нижегородском клубе с 2011 по 2014 год, а затем вернулся в клуб в 2017 году.
Лукич возглавил сборную России в октябре 2021 года, сменив на посту главного тренера Сергея Базаревича. Контракт серба с РФБ действовал до сентября 2024 года.
Под руководством Лукича россияне выиграли три официальных матчах из трех, победив Исландию, Италию и Голландию. В 2022 году Россия была отстранена от международных соревнований.