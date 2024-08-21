«Парма» разгромила Колумбию на Кубке Дружбе с разницей 102 очка

Кубок Дружбы проходит с 21 по 25 августа. В турнире также принимают участие сборные России и Венесуэлы, которые сегодня сыграют между собой. Начало матча — в 17:00 по московскому времени. Турнир пройдет по круговой системе, после чего команды сыграют финал и матч за третье место.