«Парма» разгромила Колумбию на Кубке Дружбе с разницей 102 очка

Первая четверть завершилась с разгромным счетом 41:2. Самым результативным игроком в составе «Пармы» был центровой Александр Шашков, на счету которого 27 очков. У колумбийцев наиболее заметным был Бланко Даса Давид Стивен, который набрал 17 очков.
Сборная Колумбии занимает 58-е место в рейтинге ФИБА. На чемпионате Америки по баскетболу в 2022 году колумбийцы заняли девятое место среди 12 команд. В прошлом сезоне «Парма» заняла пятое место в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ и вылетела в плей-офф на стадии ¼ финала, уступив в трех матчах «Локомотиву-Кубань».
Кубок Дружбы проходит с 21 по 25 августа. В турнире также принимают участие сборные России и Венесуэлы, которые сегодня сыграют между собой. Начало матча — в 17:00 по московскому времени. Турнир пройдет по круговой системе, после чего команды сыграют финал и матч за третье место.