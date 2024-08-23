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Сборная России не будет играть с Колумбией на Кубке Дружбы

Российская федерация баскетбола (РФБ) изменили календарь матчей на Кубке Дружбы после скандала со сборной Колумбии.

Источник: БЕЛТА

В матче открытия турнира колумбийская команда уступила пермской «Парме» с разницей в 102 очка — 53:155. Позднее Федерация баскетбола Колумбии сообщила, что не получала никакого приглашения для участия в турнире и не отправляла свою сборную в Россию. Команда, выдавшая себя за сборную Колумбии, была составлена из баскетболистов, в большинстве своем не имевших опыта выступлений на профессиональном уровне.

Во втором матче на Кубке Дружбы сборная Колумбии разгромно проиграла команде Венесуэлы (57:108).

«В целях поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников Российской федерацией баскетбола были внесены изменения в расписание Кубка Дружбы», — сказано в сообщении РФБ.

В пятницу, 23 августа, сборная России вновь сыграет со сборной Венесуэлы, а команда Колумбии встретится с молодежной командой «Пармы». В воскресенье, 25 августа, команды проведут между собой повторные матчи. Изначально на этот день были запланированы финал и матч за третье место.

Первый матч между сборными России и Венесуэлы закончился со счетом 79:57 в пользу российских баскетболистов.