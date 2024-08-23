Баскетбольный клуб «Енисей» подписал MVP чемпионата Польши

Как сообщает пресс-служба красноярского клуба, «Енисей» подписал американского атакующего защитника Виктора Сандерса.
«Сандерс — это лучший вариант для нас. Мы уже рассматривали его кандидатуру в это межсезонье, поэтому обрадовались, когда узнали, что он еще свободный. Он был лидером своей команды в прошлом сезоне и удостоен MVP регулярного чемпионата. Я ожидаю, что он сможет проявить свои лучшие качества в “Енисее” и поможет команде», — заявил главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.
Последние два сезона Сандерс выступал в клубе «Анвил». Средняя статистка игрока в 35 матчах чемпионата Польши составила 18,1 очка, 2,7 подбора, 4,7 передачи и 1,5 перехвата за 28,9 минуты на паркете. Новичок красноярцев был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата польской лиги минувшего сезона.
На профессиональном уровне Виктор Сандерс играл также в Бельгии, Италии, Румынии и Польше.