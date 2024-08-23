Баскетбольный клуб «Енисей» подписал MVP чемпионата Польши

«Сандерс — это лучший вариант для нас. Мы уже рассматривали его кандидатуру в это межсезонье, поэтому обрадовались, когда узнали, что он еще свободный. Он был лидером своей команды в прошлом сезоне и удостоен MVP регулярного чемпионата. Я ожидаю, что он сможет проявить свои лучшие качества в “Енисее” и поможет команде», — заявил главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.