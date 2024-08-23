Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетбольный клуб «Енисей» подписал MVP чемпионата Польши

29-летний американский атакующий защитник Виктор Сандерс продолжит карьеру в Красноярске.

Источник: БЕЛТА

Как сообщает пресс-служба красноярского клуба, «Енисей» подписал американского атакующего защитника Виктора Сандерса.

«Сандерс — это лучший вариант для нас. Мы уже рассматривали его кандидатуру в это межсезонье, поэтому обрадовались, когда узнали, что он еще свободный. Он был лидером своей команды в прошлом сезоне и удостоен MVP регулярного чемпионата. Я ожидаю, что он сможет проявить свои лучшие качества в “Енисее” и поможет команде», — заявил главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

Последние два сезона Сандерс выступал в клубе «Анвил». Средняя статистка игрока в 35 матчах чемпионата Польши составила 18,1 очка, 2,7 подбора, 4,7 передачи и 1,5 перехвата за 28,9 минуты на паркете. Новичок красноярцев был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата польской лиги минувшего сезона.

На профессиональном уровне Виктор Сандерс играл также в Бельгии, Италии, Румынии и Польше.