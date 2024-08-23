Молодежка «Пармы» разгромила команду Колумбии на Кубке Дружбы

Ранее колумбийская команда оказалась в центре грандиозного скандала. В матче открытия Кубка Дружбы колумбийские баскетболисты были разгромлены с разницей в 102 очка, после чего Федерация баскетбола Колумбии сообщила, что не получала никакого приглашения для участия в турнире и не отправляла свою сборную в Россию. Команда, выдавшая себя за сборную Колумбии, была составлена из баскетболистов, в большинстве своем не имевших опыта выступлений на профессиональном уровне.