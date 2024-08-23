Молодежка «Пармы» разгромила команду Колумбии на Кубке Дружбы

Самыми результативными у молодежки «Пармы» были Иван Миронов и Михаил Гуляев, набравшие по 19 очков. У колумбийцев наиболее заметным на паркете был Ривас Контрерас Карлос Херман, в активе которого 17 набранных очков, а также шесть подборов и одна результативная передача.
Команда Колумбии потерпела третье разгромное поражение на Кубке Дружбы подряд. Ранее они проиграли основному составу «Пармы» (53:155) и сборной Венесуэлы (57:108).
Ранее колумбийская команда оказалась в центре грандиозного скандала. В матче открытия Кубка Дружбы колумбийские баскетболисты были разгромлены с разницей в 102 очка, после чего Федерация баскетбола Колумбии сообщила, что не получала никакого приглашения для участия в турнире и не отправляла свою сборную в Россию. Команда, выдавшая себя за сборную Колумбии, была составлена из баскетболистов, в большинстве своем не имевших опыта выступлений на профессиональном уровне.
После скандала РФБ приняла решение изменить формат Кубка Дружбы «в целях поддержания спортивного уровня соревнований» и отменить запланированный на сегодня матч колумбийской команды против сборной России.
Сегодня сборная России сыграет второй матч против сборной Венесуэлы. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.