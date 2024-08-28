Сотрудники «Динамо-Владивосток» спасли ребенка на борту самолета

Врач и массажист баскетбольного клуба вернули в чувство потерявшую сознание девочку.
«Во время рейса в Чунцин девочка посреди салона внезапно потеряла сознание и упала, начала задыхаться. Рядом с ней оказались наш массажист Виталий Морозов и врач Игорь Измайлов. Они провели несколько манипуляций, и девочка пришла в себя. Оставшуюся часть пути она летела с кислородным баллоном», — приводит слова представителя пресс-службы приморского клуба ТАСС.
Отмечается, что команда «Динамо-Владивосток» направлялась в Чунцин для участия в международном турнире. В матче открытия Кубка чемпионов среди китайско-европейских команд баскетболисты из Приморья под руководством Эдуарда Сандлера встретятся с командой «Чжэцзян Голден Буллз», занявшей в 2023 году второе место в CBA (Китайская баскетбольная ассоциация). На следующий день «бело-голубые» сыграют с БК «Вриедноснице Осиек», представителем сильнейшей хорватской лиги А1, а в матче закрытия турнира сразятся с действующими чемпионами CBA — «Ляонин Леопардс».
Соревнования пройдут на паркете «Юйбэй Центра» с 29 по 31 августа.