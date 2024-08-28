Сотрудники «Динамо-Владивосток» спасли ребенка на борту самолета

«Во время рейса в Чунцин девочка посреди салона внезапно потеряла сознание и упала, начала задыхаться. Рядом с ней оказались наш массажист Виталий Морозов и врач Игорь Измайлов. Они провели несколько манипуляций, и девочка пришла в себя. Оставшуюся часть пути она летела с кислородным баллоном», — приводит слова представителя пресс-службы приморского клуба ТАСС.