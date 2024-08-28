Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кириленко оценил текущий уровень сборной России по баскетболу

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что на данный момент национальная команда находится вне топ‑20 среди сборных. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы вне топ-20 среди сборных. Для того, чтобы там находиться, нужно играть с иностранными соперниками на постоянной основе. Если попробовать предположить и действительно представить, то наш потолок в данный момент, я думаю, — это плей-офф чемпионата мира, где играют 32 команды.

Я считаю, что на таком турнире, как Олимпиада, должны играть лучшие, иначе Игры не будут полноценными. И наши спортсмены должны были выступать на лучших соревнованиях точно так же, как и спортсмены любой страны. Только в таком случае можно считаться олимпийским чемпионом или чемпионом мира — когда ты обыграл лучших», — сказал Кириленко.

В марте 2022 года сборная России была отстранена от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА). На тот момент национальная команда занимает 15-е место в рейтинге сборных ФИБА. В сентябре 2022 года сборная России исчезла из этого рейтинга.