Кириленко оценил текущий уровень сборной России по баскетболу

«Сейчас мы вне топ-20 среди сборных. Для того, чтобы там находиться, нужно играть с иностранными соперниками на постоянной основе. Если попробовать предположить и действительно представить, то наш потолок в данный момент, я думаю, — это плей-офф чемпионата мира, где играют 32 команды.



Я считаю, что на таком турнире, как Олимпиада, должны играть лучшие, иначе Игры не будут полноценными. И наши спортсмены должны были выступать на лучших соревнованиях точно так же, как и спортсмены любой страны. Только в таком случае можно считаться олимпийским чемпионом или чемпионом мира — когда ты обыграл лучших», — сказал Кириленко.