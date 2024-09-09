Источник: чемпион НБА отказался лететь в Россию из-за украинских БПЛА

«В последние дни наш клуб столкнулся с абсолютно непрофессиональным отношением к делу со стороны игрока Куинндэри Уизерспуна. Игрок пропустил несколько авиарейсов для прибытия в расположение клуба, а затем совсем перестал выходить на связь. В связи с этим БК “Автодор” в настоящее время ведет поиск другого игрока на позицию атакующего защитника и предпримет все возможности, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Уизерспуном», — сказано в заявлении клуба.