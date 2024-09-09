Источник: чемпион НБА отказался лететь в Россию из-за украинских БПЛА

Саратовский клуб объявил о подписании Уизерспуна 18 августа. На прошлой неделе 27-летний баскетболист должен прибыть в расположение «Автодора», однако так и не вылетел в Россию, перестав выходить на связь с представителями саратовского клуба.
«В последние дни наш клуб столкнулся с абсолютно непрофессиональным отношением к делу со стороны игрока Куинндэри Уизерспуна. Игрок пропустил несколько авиарейсов для прибытия в расположение клуба, а затем совсем перестал выходить на связь. В связи с этим БК “Автодор” в настоящее время ведет поиск другого игрока на позицию атакующего защитника и предпримет все возможности, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Уизерспуном», — сказано в заявлении клуба.
По информации Mash, Уизерспун передумал ехать в Россию после атаки украинских БПЛА на Саратов, которая произошла 26 августа. Беспилотник попал в ЖК «Волга Скай», где для 27-летнего баскетболиста сняли квартиру. В результате атаки погибла 40-летняя женщина.
Отмечается, что Уизерспун получил от «Автодора» за подписание контракта 31 млн рублей. Собирается ли американец возвращать эти деньги не сообщается.
Ранее по аналогичной причине за «Автодор» отказался выступать испанский защитник Марк Гарсия, который сумел договориться с саратовским клубом о расторжении контракта.
Уизерспун провел в НБА 42 матча, в которых набрал 2,1 очка, 0,8 подбора и 0,6 передач в среднем за игру. В сезоне 2021/22 он выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которых стал чемпионом НБА. После этого американец отправился в Китай, где выступал за «Тяньцзинь Пайонирс» и «Чжэцзян Лайонс».