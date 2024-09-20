Андрей Кириленко переизбран на пост главы РФБ

Как сообщается на сайте организации, Андрей Кириленко переизбран на пост президента РФБ. Он возглавляет федерацию с августа 2015 года. На новых выборах Кириленко получил 143 из 144 голосов делегатов.
«В следующие четыре года наша команда планирует сделать акцент на программе детско-юношеского баскетбола и мини-баскетбола для ребят 13 лет и младше, а также на подготовке детских тренеров — за ними будущее нашего баскетбола, который обязательно вернется на международную арену», — заявил Кириленко.
43-летний Кириленко выступал в НБА за клубы «Юта Джаз» (2001−2011), «Миннесота Тимбервулвз» (2012−2013) и «Бруклин Нетс» (2013−2014). Он участвовал в Матче звезд НБА (2004), три раза включался в сборную всех звезд защиты НБА (2004−2006), сборную новичков (2002), был лидером регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005).
Вместе с ЦСКА Кириленко становился трехкратным чемпионом России (1999, 2000, 2012) и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2012, 2015). В составе сборной России Кириленко завоевывал золото чемпионата Европы 2007 года, а также бронзовую медаль на Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.