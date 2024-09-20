Андрей Кириленко переизбран на пост главы РФБ

«В следующие четыре года наша команда планирует сделать акцент на программе детско-юношеского баскетбола и мини-баскетбола для ребят 13 лет и младше, а также на подготовке детских тренеров — за ними будущее нашего баскетбола, который обязательно вернется на международную арену», — заявил Кириленко.