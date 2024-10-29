Кириленко назвал трех лучших игроков из РФ, выступающих сейчас

«Алексей Швед — номер один, несмотря на переезд в Китай. Думаю, он будет лучшим, пока играет. Вторым назову Егора Демина по совокупности. Он ничего ещё только не выиграл, но потенциал большой. А на третье поставлю Диму Кулагина, потому что он выглядит поактивнее остальных. Мартюк и Елатонцев мне очень нравятся, и я думаю, что у них хорошее будущее», — приводит слова Андрея портал «Советский спорт».