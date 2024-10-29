Кириленко назвал трех лучших игроков из РФ, выступающих сейчас

«Алексей Швед — номер один, несмотря на переезд в Китай. Думаю, он будет лучшим, пока играет. Вторым назову Егора Демина по совокупности. Он ничего ещё только не выиграл, но потенциал большой. А на третье поставлю Диму Кулагина, потому что он выглядит поактивнее остальных. Мартюк и Елатонцев мне очень нравятся, и я думаю, что у них хорошее будущее», — приводит слова Андрея портал «Советский спорт».
Андрей Кириленко возглавляет федерацию с августа 2015 года. На новых выборах, состоявшихся в сентябре, Кириленко был переизбран на пост главы РФБ, получив 143 из 144 голосов делегатов.
Во время игровой карьеры Кириленко выступал в НБА за клубы «Юта Джаз» (2001−2011), «Миннесота Тимбервулвз» (2012−2013) и «Бруклин Нетс» (2013−2014). Он участвовал в Матче звезд НБА (2004), три раза включался в сборную всех звезд защиты НБА (2004−2006), сборную новичков (2002), был лидером регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005).
Вместе с ЦСКА Кириленко становился трехкратным чемпионом России (1999, 2000, 2012) и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2012, 2015). В составе сборной России Кириленко завоевывал золото чемпионата Европы 2007 года, а также бронзовую медаль на Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.