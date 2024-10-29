Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кириленко назвал трех лучших игроков из РФ, выступающих сейчас

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал трех лучших российских баскетболистов, которые сейчас выступают.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Алексей Швед — номер один, несмотря на переезд в Китай. Думаю, он будет лучшим, пока играет. Вторым назову Егора Демина по совокупности. Он ничего ещё только не выиграл, но потенциал большой. А на третье поставлю Диму Кулагина, потому что он выглядит поактивнее остальных. Мартюк и Елатонцев мне очень нравятся, и я думаю, что у них хорошее будущее», — приводит слова Андрея портал «Советский спорт».

Андрей Кириленко возглавляет федерацию с августа 2015 года. На новых выборах, состоявшихся в сентябре, Кириленко был переизбран на пост главы РФБ, получив 143 из 144 голосов делегатов.

Во время игровой карьеры Кириленко выступал в НБА за клубы «Юта Джаз» (2001−2011), «Миннесота Тимбервулвз» (2012−2013) и «Бруклин Нетс» (2013−2014). Он участвовал в Матче звезд НБА (2004), три раза включался в сборную всех звезд защиты НБА (2004−2006), сборную новичков (2002), был лидером регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005).

Вместе с ЦСКА Кириленко становился трехкратным чемпионом России (1999, 2000, 2012) и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2012, 2015). В составе сборной России Кириленко завоевывал золото чемпионата Европы 2007 года, а также бронзовую медаль на Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.