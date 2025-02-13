Баскетбольный матч в Петербурге завершился со счетом 277:10

Разница в классе между соперниками была настолько большой, что девушкам из СШОР не удавалось перейти в атаку на половину площадки «Олимпа». В итоге они решили отказаться от борьбы и отдавать мяч соперницам у своего кольца, не оказывая им никакого сопротивления. По словам очевидцев матча, такую установку команде Калининской СШОР дала их тренер Елена Алферова.
Очевидцы рассказали, что такое поведение проигрывающей команды стало ответом на неуважительное отношение соперниц, которые без стеснения «добивали лежачего».
Разыгрывающая «Олимпа» Виталина Николаева сумела отметиться уникальным статистическим достижением и собрать квадрупл-дабл: 45 очков, 14 подборов, 13 передач и 20 перехватов. Еще три баскетболистки сумели записать на свой счет по трипл-даблу.
По регламенту судья матча должен был остановить встречу и присудить Калининской СШОР техническое поражение, однако судья матча Анатолий Парыгин, проводящий свой первый сезон, позволил командам доиграть матч до конца.
Федерация баскетбола Санкт-Петербурга после расследования приняла решение аннулировать результат матча.
«Данный матч не соответствует духу и принципам спортивного соперничества, а также нормам профессиональной этики», — сказано в заявлении организации.
Примечательно, что матч первого круга между этими командами завершился со счетом 144:0, однако тогда результат не вызвал большого общественного резонанса.