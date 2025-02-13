Баскетбольный матч в Петербурге завершился со счетом 277:10

Разница в классе между соперниками была настолько большой, что девушкам из СШОР не удавалось перейти в атаку на половину площадки «Олимпа». В итоге они решили отказаться от борьбы и отдавать мяч соперницам у своего кольца, не оказывая им никакого сопротивления. По словам очевидцев матча, такую установку команде Калининской СШОР дала их тренер Елена Алферова.