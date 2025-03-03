Кириленко назвал претендентов на чемпионство в Единой лиге ВТБ

«Локо» будет сложнее остальных, потому что, на мой взгляд, команда менее опытная и менее стабильная. Хотя в отдельных играх может обыграть кого угодно, что команда из Краснодара и доказала в Москве, выиграв у ЦСКА. Насколько они могут сделать это в серии — вопрос. Но «Локомотив» не раз показывал, что может круто играть.



Эта четверка команд выделяется, конечно. Не думаю, что кто-то их сдвинет. Среди них развернется борьба за чемпионство«, — приводит слова Кириленко “Чемпионат”.