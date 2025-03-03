Кириленко назвал претендентов на чемпионство в Единой лиге ВТБ

Кириленко отметил, что больше всего симпатизирует клубу «Локомотив-Кубань» из-за наличия россиян на ключевых позициях.
«На чемпионство претендуют четыре команды. Дам ЦСКА, “Зениту” и УНИКСу по 30% вероятности победить, а “Локомотиву-Кубань” — 10%. В то же время в этом квартете “Локо” мне более симпатичен, потому что много россиян на ключевых ролях. В связи с этим за них болеешь больше, чем за остальных.
«Локо» будет сложнее остальных, потому что, на мой взгляд, команда менее опытная и менее стабильная. Хотя в отдельных играх может обыграть кого угодно, что команда из Краснодара и доказала в Москве, выиграв у ЦСКА. Насколько они могут сделать это в серии — вопрос. Но «Локомотив» не раз показывал, что может круто играть.
Эта четверка команд выделяется, конечно. Не думаю, что кто-то их сдвинет. Среди них развернется борьба за чемпионство«, — приводит слова Кириленко “Чемпионат”.
ЦСКА, «Зенит» и УНИКС занимают первые три строчки в турнирной таблице Единой лиги ВТБ соответственно. На три балла от лидеров отстает «Локомотив-Кубань» с 58 очками.