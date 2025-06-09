Финал ЦСКА — «Зенит», Казахстан в отборе на ЧМ: что посмотреть сегодня

Баскетбол. ЦСКА — «Зенит». 6-й матч финальной серии Единой лиги ВТБ
19:30. Где смотреть: Матч ТВ.
Продолжается финальная серия Единой лиги ВТБ, где «Зенит» на выезде во чтобы то ни стало должен побеждать. В случае успеха команда из Санкт-Петербурга сможет перевести серию в решающий, 7-й матч, который пройдет на домашней арене «Зенита». Подопечным Хавьера Паскуаля необходимо найти ключи к победе над ЦСКА, иначе чемпионское знамя останется в Москве. Сейчас счет в серии 3−2 в пользу армейского клуба.
Отбор на ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 4-й тур. Казахстан — Северная Македония
17:00. Где смотреть: Okko Спорт.
Сборная Казахстана под руководством Али Алиева пробует пройти квалификацию на чемпионат мира 2026 года. В стартовом туре казахстанцы уступили валлийцам со счетом 1:3, после чего обыграли Лихтенштейн со счетом 2:0. Команда располагается на 3-м месте в группе J c 3 очками.
Сборная Македонии провела три матча в квалификационном турнире к ЧМ-2026, в которых одержала одну победу и дважды сыграла вничью. Команда занимает второе место в группе J, набрав 5 очков.
Команды встречались между собой один раз. В июне 2021 года в товарищеском матче победу одержала сборная Северной Македонии со счетом 4:0.
Теннис. Хертогенбосх. Женщины. 1-й круг. Вероника Кудерметова (Россия, 39) — Полина Кудерметова (Россия, 62)
12:00 Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
На смену грунтовому сезону приходит травяной. Теннисистки переместились из Парижа в Нидерланды на турнир категории WTA-250 в Хертоненбосх. Матч первого круга проведут сестры Кудерметовы. Девушки встречались совсем недавно на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде. В драматичной встрече победу одержала старшая сестра Вероника со счетом 6:2, 6:2. На траве девушки сыграют между собой впервые. Сможет ли младшая сестра Полина взять реванш и размочить счет личных встреч? Ответ мы получим совсем скоро.
Также сегодня, 9 июня, свой матч первого круга проведет еще одна россиянка Анна Блинкова. Она встретится с представительницей Чехии Катериной Синяковой. Ранее теннисистки не играли между собой. Девушки находятся в трех строчках друг от друга в мировом рейтинге. Получится ли у россиянки навязать борьбу 10-кратной чемпионке турниров Большого шлема в парном разряде? Или же опытная Синякова сможет пройти во второй круг? Мы сможем увидеть это сегодня.