Финал ЦСКА — «Зенит», Казахстан в отборе на ЧМ: что посмотреть сегодня

Также сегодня, 9 июня, свой матч первого круга проведет еще одна россиянка Анна Блинкова. Она встретится с представительницей Чехии Катериной Синяковой. Ранее теннисистки не играли между собой. Девушки находятся в трех строчках друг от друга в мировом рейтинге. Получится ли у россиянки навязать борьбу 10-кратной чемпионке турниров Большого шлема в парном разряде? Или же опытная Синякова сможет пройти во второй круг? Мы сможем увидеть это сегодня.